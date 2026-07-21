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சேலம்

ரயில்வே யாா்டு பணி: சேலம் - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயில் பகுதி அளவில் ரத்து

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ரயில் ரத்து - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:39 am IST

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நாமக்கல் மற்றும் மோகனூா் ரயில்வே யாா்டு பகுதியில் பராமரிப்புப் பணி நடைபெறுவதால், சேலம் - மயிலாடுதுறை விரைவுரயில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) முதல் குறிப்பிட்ட நாள்களில் இரு மாா்க்கங்களிலும் பகுதி அளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட நாமக்கல் மற்றும் மோகனூா் ரயில்வே யாா்டு பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், மயிலாடுதுறை - சேலம் விரைவுரயில் வரும் 22, 24, 26, 28, 31, ஆக. 2 ஆகிய தேதிகளில் மயிலாடுதுறையில் இருந்து கரூா்வரை மட்டுமே இயங்கும். குறிப்பிட்ட நாள்களில் கரூா் - சேலம் இடையே ஒருபகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மறுமாா்க்கத்தில், சேலம் - மயிலாடுதுறை விரைவுரயில் வரும் 22, 24, 26, 28, 31 மற்றும் ஆக. 2 ஆகிய தேதிகளில் சேலம் - கரூா் இடையே ரத்து செய்யப்பட்டு, கரூரில் பிற்பகல் 3.40 மணிக்கு புறப்பட்டு மயிலாடுதுறைவரை செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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