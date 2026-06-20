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சேலம்

காரில் கடத்திய 215 கிலோ போதைப் பொருள்கள் பறிமுதல் ஓட்டுநா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் அருகே காரில் கடத்தப்பட்ட 215 கிலோ குட்கா, பான் மசாலா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களை போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்துள்ளனா். இது தொடா்பாக காா் ஓட்டுநரை கைது செய்யப்பட்டாா்.

சேலம் - ஓமலூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கருப்பூா் சுங்கச்சாவடிக்கு அருகில் கருப்பூா் போலீஸாா் சனிக்கிழமை காலை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, பெங்களூரில் இருந்து சேலம் நோக்கி வந்த காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா். இதில், அரசால் தடை செய்யபட்ட புகையிலை பொருள்கள் 215 கிலோ இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், காரை ஓட்டி வந்த நபரை கைது செய்தனா்.

விசாரணையில், அந்த நபா், ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜாலோா் பகுதியைச் சோ்ந்த நா்பத் சிங் (30) என்பதும், பெங்களூரில் இருந்து புகையிலைப் பொருள்களை வாங்கிக்கு கொண்டு சேலத்துக்கு விற்பனைக்கு எடுத்து வந்ததும் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து கருப்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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