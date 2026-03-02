ஆட்டையாம்பட்டி: இளம்பிள்ளை பேரூராட்சி பொது நிதி ரூ. 64 லட்சத்தில் கழிவுநீா்க் கால்வாய், தாா்சாலை, பேவா் பிளாக் சாலை, மயான சுற்றுச்சுவா், கான்கிரீட் சாலை உள்ளிட்டவை அமைக்க பூமிபூஜை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் நந்தினி ராஜகணேஷ் தலைமை வகித்தாா். இந்நிகழ்ச்சியில் சேலம் கிழக்கு மாவட்ட திமுக துணைச் செயலாளா் பாரப்பட்டி சுரேஷ்குமாா், பேரூா் செயலாளா் குப்பம்பட்டி சண்முகம், பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் ராஜமாணிக்கம், செயல் அலுவலா் பிரகாஷ் மற்றும் வாா்டு உறுப்பினா்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
படவரி...
பல்வேறு திட்டப் பணிகளுக்கு நடைபெற்ற பூமிபூஜை நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பேரூராட்சி தலைவா் நந்தினி ராஜகணேஷ் உள்ளிட்டோா்.
