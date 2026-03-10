/
அதிமுக சேலம் புறநகா் மாவட்டச் செயலாளா் ஆா். இளங்கோவன் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:04 pm
சேலம் புறநகா் மாவட்ட அதிமுக செயலாளா் ஆா். இளங்கோவன் முன்னிலையில் மாற்றுக்கட்சிகளைச் சோ்ந்தவா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை அதிமுகவில் இணைந்தனா்.
சேலம் மாவட்டம், மேச்சேரி பகுதியைச் சோ்ந்த ஜி. சந்திரசேகா், இவா் ஓ. பன்னீா்செல்வம் அணியின் ஒன்றியச் செயலாளராக இருந்தாா். தற்போது ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்ததால் ஜி. சந்திரசேகா் தனது ஆதரவாளா்களான மாவட்ட மருத்துவ அணி செயலாளா் ஆா். கோபால், ஒன்றிய பொருளாளா் எம். நல்லதம்பி, பேரூா் செயலாளா் ஆா். முருகன், ஜெயலலிதா பேரவை செயலாளா் கே. சிவக்குமாா்,ஒன்றிய இளைஞா் பேரவை செயலாளா் என். செந்தில்குமாா் ஆகியோா் அதிமுகவில் இணைந்தனா். இந்த நிகழ்வின்போது ஆத்தூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஏ.பி. ஜெயசங்கரன் உடனிருந்தாா்.
