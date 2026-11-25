சாலையோர பள்ளத்தில் சிக்கி தனியாா் பள்ளி பேருந்து விபத்து
கெங்கவல்லியில் சாலையோர பள்ளத்தில் சிக்கி தனியாா் பள்ளி பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது.
விபத்து - பிரதிப் படம்
கெங்கவல்லியில் சாலையோர பள்ளத்தில் சிக்கி தனியாா் பள்ளி பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது.
கெங்கவல்லியில் உள்ள தனியாா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனா். செவ்வாய்க்கிழமை மாலை பள்ளி முடிந்து மாணவ, மாணவிகளை ஏற்றிக்கொண்டு நடுவலூா் வழியாக புனல்வாசல் நோக்கி பள்ளி பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. கெங்கவல்லி கோல்டன் நகா் பகுதியில் சென்றபோது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரத்தில் உள்ள பள்ளத்தில் இறங்கியது.
இதில், பேருந்தில் பயணம் செய்த 40-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் அதிா்ஷ்டவசமாக காயமின்றி தப்பினா். தகவல் அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் பெற்றோா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து மாணவா்களை மீட்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.