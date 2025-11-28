தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி வெல்வது உறுதி: வே. நாராயணசாமி!
எதிா்க்கட்சிகள் தவெக உள்பட எந்தக் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்தாலும், தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி வெல்வது உறுதி என புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வா் வே. நாராயணசாமி தெரிவித்தாா்.
மதுரையில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது: பிகாா் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கு முன்பாக தோ்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டு வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை மேற்கொண்டது.
இதேபோன்ற திட்டத்தையே தற்போது தமிழகத்திலும் செயல்படுத்தியுள்ளது. வாக்காளா்கள் பட்டியல் திருத்தப் பணி நடைபெறும் 12 மாநிலங்களில் தமிழகம் உள்பட 5 மாநிலங்கள் 2026-இல் பேரவைத் தோ்தலைச் சந்திக்கவிருக்கின்றன. இந்தப் பணி, சிறுபான்மையின, பட்டியலின மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் சதியாக உள்ளது.
கடந்த 2024 மக்களவைத் தோ்தலில் மகாராஷ்டிரத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி பெரும்பான்மை இடங்களில் வென்றது. ஆனால், அதற்கடுத்த சில மாதங்களில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக 95 சதவீதம் வெற்றி பெற்றது. இது, தோ்தல் தில்லுமுல்லுவின் வெளிப்பாடு.
புதுவை மாநிலத்தில் டாஸ்மாக், பொதுப் பணித் துறை உள்பட பல்வேறு துறைகளில் ஊழல் மலிந்து வருகிறது. புதுவையில் கொலை, கொள்ளைகள் சா்வசாதாரண நிகழ்வாகிவிட்டன. புதுவை மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்துக்குத் தயாராக உள்ளனா்.
தமிழகத்தில் திமுக மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு கொண்ட கட்சி. தவெக உள்பட எந்தக் கட்சியுடன் எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்தாலும் தமிழகத்தில் இண்டி கூட்டணி வெல்வது உறுதி என்றாா் அவா்.
புதுவையில் தவெக வளா்ச்சி குறித்து செய்தியாளா்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ‘இந்த மாநிலத்தில் விஜய்யிக்கு ரசிகா்கள் உள்ளனா். ஆனால், அவரது கட்சிக்குப் பொறுப்பாளா்கள் பெரிய அளவில் இல்லை. முன்னாள் அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் அரசியல் அனுபவம் கொண்டவா். இவா் தவெகவில் இணைந்தது எந்தளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்தே பாா்க்க வேண்டும்’ என்றாா் அவா்.