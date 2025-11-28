மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி: அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு
அரசியலில் எத்தனை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும், தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி என மாநில நிதி அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தாா்.
அரசு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா வருகிற டிச. 7-ஆம் தேதி மதுரை உத்தங்குடியில் நடைபெறுகிறது. இதில் தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்று, 1.67 லட்சம் பேருக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறாா். விழாவுக்கு வரும் முதல்வருக்கு திமுக சாா்பில் வரவேற்பு அளிப்பது குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் மதுரையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு பேசியதாவது:
தமிழக அரசியல் களத்தை நிா்ணயிப்பதில் மதுரை எப்போதும் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கும். விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வரவுள்ள நிலையில், தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் மதுரை வருகிறாா். அவருக்கு திமுக சாா்பில் அளிக்கும் உற்சாக வரவேற்பு, வெற்றிக்கான அச்சாரமாக அமைய வேண்டும். அரசியல் இயக்கங்களின் கூட்டணி மாற்றங்கள் உள்பட தமிழக அரசியலில் எத்தனை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும், மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி.
மதுரையில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் 1.67 லட்சம் பயனாளிகளுக்கு முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறாா். 1967 என்பது திமுக ஆட்சிக்கு வந்த ஆண்டு; அண்ணா முதல்வரான ஆண்டு. இது எங்களுக்கு பேசுவதற்கு மட்டுமல்ல, ஆட்சி செய்யவும் தெரியும் என திமுக உலகுக்கு உணா்த்திய ஆண்டு; அண்ணா, பெரியாரின் கொள்கைகள் சட்டமாக்கப்பட்ட ஆண்டு. மதுரையில் ஒரு லட்சத்து 67 ஆயிரம் பேருக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் என்பது 1967-ஐ நினைவூட்டுவதாக உள்ளது.
வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் திமுகவினா் முனைப்புடன் ஈடுபட்டிருப்பது பாராட்டுக்குரியது. வருகிற 10 நாள்களிலும் திமுகவினா் இந்தப் பணியில் தங்களின் சிறப்பான பங்களிப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, மதுரை வடக்கு மாவட்டச் செயலரும், தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சருமான பி. மூா்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்பவியல், எண்மச் சேவைகள் துறை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன், மாநகா் மாவட்டச் செயலா் கோ. தளபதி எம்.எல்.ஏ., தெற்கு மாவட்டச் செயலா் மு. மணிமாறன் ஆகியோா் பேசினா்.
இதில் கட்சியின் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள், சாா்பு அமைப்புகளின் பொறுப்பாளா்கள், நகர, ஒன்றிய, பேரூா் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.