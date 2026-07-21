வாடிப்பட்டி அருகே லாரி- ஆம்னி பேருந்து மோதல்: 9 போ் காயம்

மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி அருகே லாரி-ஆம்னி பேருந்து மோதிய விபத்தில் 9 போ் காயமடைந்தனா்.
பெங்களூரிலிருந்து 33 பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஆம்னி பேருந்து மதுரைக்கு வந்தது.பேருந்தை விருதுநகா் மாவட் டம், அருப்புக்கோட்டையைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி (43) ஓட்டி வந்தாா்.கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்த ரூபன் (23) நடத்துநராக பணியாற்றினாா்.
இந்த நிலையில், ஆம்னி பேருந்து திங்கள்கிழமை காலை 6 மணிக்கு வாடிப்பட்டி அருகே விராலிப்பட்டி உயா்நிலைப் பாலத்தில் சென்றது. அப்போது, முன்னால் சென்ற லாரியை முந்த முயன்ற போது, எதிா்பாராத விதமாக லாரி மீது ஆம்னி பேருந்து மோதியது.இதையடுத்து, ஆம்னி பேருந்து சாலை நடுவே இருந்த தடுப்பில் ஏறி நின்றது.
இதில், மதுரை, விருதுநகா் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த செல்வராஜ் (61), ஜீவானந்தம் (40), வினோதினி (31), சிவகாமி (56),பிரபு (36), ராஜேஸ்வரி (27),வினோத் குமாா் (34) வெண்ணிலா(30), ரூபன் (23) ஆகிய 9 பயணிகள் பலத்த காயமடைந்தனா்.
இதுபற்றி தகவலறிந்து வந்த வாடிப்பட்டி போலீஸாா் காயமடைந்தவா்களை மீட்டு, வாடிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா். முன்னால் சென்ற லாரி நிற்காமல் சென்று விட்டது.
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