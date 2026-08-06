விதிமுறைகளை மீறிய உரக் கடைகள் 21 நாள்கள் விற்பனை செய்யத் தடை

விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் குஜிலியம்பாறை பகுதியில் செயல்பட்ட 2 உரக் கடைகளுக்கு 21 நாள்கள் உரங்கள் விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பாளையம், குஜிலியம்பாறை, கோவிலூா் பகுதியிலுள்ள உர விற்பனைக் கடைகளில் வேளாண்மைத் துறை அலுவலா்கள் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, உரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணை 1985-ன்படி, பராமரிக்கப்பட வேண்டிய இருப்பு பதிவேடு, விலைப் பட்டியல் பலகை, யூரியா விற்பனைப் பதிவேடு, பிஓஎஸ் விற்பனை முனையக் கருவி ஆகியவற்றை முறையாகப் பின்பற்றவது குறித்து கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில் 2 உரக் கடைகள் விதிமுறைகளை மீறியதாக கண்டறியப்பட்டது. இந்த உரக் கடைகள் 21 நாள்கள் உர விற்பனை செய்ய தடை விதித்து உத்தரவிடப்பட்டது.
மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து உரக் கடைகளும், உரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணை 1985-ன்படி, இருப்பு விவரங்கள் முதல் விற்பனை முனையக் கருவி வரை அனைத்து நடைமுறைகளையும் முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என வேளாண்மைத் துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.