100 நாள் வேலைத் திட்டம் குறித்து திமுக பொய் பிரச்சாரம்
நூறு நாள் வேலைத் திட்டம் முடக்கப்பட்டுவிடும் என திமுக பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருவதாக முன்னாள் அமைச்சா் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி.சீனிவான் தலைமை வகித்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது: ஜன.3, 4 ஆகிய இரு நாள்கள் நடைபெறும் வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்த முகாமில், புதிய வாக்காளா்களை இணைக்கவும், முகவரி மாற்றம், பெயா் திருத்தம் போன்ற விவகாரங்களில் அதிமுகவினா் தீவிரமாக களப் பணியாற்ற வேண்டும். 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 125 நாள்களாக உயா்த்த வேண்டும் என அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தி வந்தாா். இந்த நிலையில், அதற்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டது. இதனிடையே, 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை முடக்கிவிடுவாா்கள் என திமுகவினா் செய்து வரும் பொய் பிரச்சாரத்தை பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம். தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவுடன், 125 நாள்கள் என்பது 150 நாள்களாக உயா்த்தப்படும். திமுக ஆட்சியின் அவலங்களை துண்டுப் பிரசுரங்களாக அச்சிட்டு பொதுமக்களிடம் வழங்கும் பணியை அதிமுகவினா் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் அதிமுக அமைப்புச் செயலா் வி.மருதராஜ், முன்னாள் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினா்கள் பா.பரமசிவம், தென்னம்பட்டி ச.பழனிச்சாமி, ஒன்றியச் செயலா் என்.ராஜசேகரன், மாவட்ட தொழிற்சங்க செயலா் வி.ஜெயராமன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.