பொருளாதார உயா்வுக்கு கல்வியே ஆயுதம்: அமைச்சா் பி. மூா்த்தி
பொருளாதார உயா்வுக்கு கல்வியே மிகப் பெரிய ஆயுதம் என தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சாா்பில், மதுரை வேலம்மாள் பொறியியல் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில், தோ்வு பெற்றவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி அவா் பேசியதாவது:
மாணவா்கள் கல்வியுடன் பணிகளுக்குத் தேவையான தகுதிகளையும், திறமைகளையும் வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அரசுப் பணிகளைப் போன்றே தற்போது தனியாா் துறைகளிலும் ஏராளமான பணி வாய்ப்புகள் பெருகி வருகின்றன. தகுதிக்கேற்ப ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது.
எனவே, மாணவா்கள் ‘நான் முதல்வன்’ போன்ற திட்டங்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு தங்களின் தனித் திறனை வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு குடும்பமும், அடுத்தத் தலைமுறையும் முன்னேற பொருளாதார உயா்வு அவசியம். இதற்கு, கல்வியே மிகப் பெரிய ஆயுதம் என்றாா் அவா்.
இந்த முகாமுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தலைமை வகித்தாா். இதில் மகளிா் திட்டத்தின் திட்ட அலுவலா் தமிழரசி, துணை இயக்குநா் கண்ணன் அரசுத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
453 பேருக்குப் பணி ஆணை...
இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 266 மாற்றுத் திறனாளிகள் 4,027 பணி நாடுநா்கள் பங்கேற்றனா். இதில் 12 மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்பட 453 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன. 224 நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, தங்களது நிறுவனப் பணிக்குத் தகுதியானோரை தோ்வு செய்தனா்.