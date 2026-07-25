சிவகங்கையில் வரதட்சிணை கொடுமையால் கா்ப்பிணிப் பெண் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் (எஸ்.பி.) நிலைக்கு குறையாத அதிகாரி தலைமையிலான தனிப் படை போலீஸாா் விசாரணை நடத்த சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சிவகங்கையைச் சோ்ந்த பாத்திமா பீவி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு: எனது மகள் ஆஃப்ரீனுக்கும், திருப்பத்தூரைச் சோ்ந்த முகமது அஷரஃப்க்கும் கடந்த ஜனவரி மாதம் 25 -ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. நாங்கள் 19.5 பவுன் தங்க நகைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் ஆகியவற்றை சீதனமாக வழங்கினோம்.
திருமணத்துக்குப் பிறகு தனது கணவரும், மாமியாா் வீட்டாரும் கூடுதல் வரதட்சிணை கேட்டுத் தன்னை உடலளவிலும், மனதளவிலும் காயப்படுத்தி வருவதாக எனது மகள் ஆஃப்ரீன் அடிக்கடி கைப்பேசியிலும், நேரிலும் தெரிவித்தாா்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் 17 -ஆம் தேதி அஷரஃப் எனது மகளை தனி அறையில் வைத்துப் பூட்டியதாக கைப்பேசி அழைப்பு வந்தது. இதையடுத்து, விரைந்து அங்கு சென்றேன். இதனிடையே எனது மகள் தற்கொலை செய்து உயிரிழந்துவிட்டதாக அஷரஃப் என்னிடம் தெரிவித்தாா். எனது மகளின் உடலில் காயங்கள் இருந்தன.
இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தேன். எனது மகளின் இறப்பு குறித்து போலீஸாா் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அஷரஃப்பின் தந்தைக்கு அரசியல் செல்வாக்கு இருப்பதால் முறையான விசாரணை நடைபெறாது. எனது மகளின் இறப்புக்கு நீதி கிடைக்காது. எனவே, எனது மகளின் உடல்கூறாய்வு சோதனை சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க வேண்டும். எனது மகளின் உடலை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும். வழக்கு விசாரணையை தனிப்படை போலீஸாா் அல்லது சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா். இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி எல். விக்டோரியா கௌரி முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: உயிரிழந்த கா்ப்பிணிப் பெண்ணின் உடல்கூறு ஆய்வறிக்கையில் பல குளறுபடிகள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. எனவே, விசாரணை நீதிபதி புதிய மருத்துவக் குழுவை அமைத்து மீண்டும் ஆஃப்ரீன் உடலை மறுகூறாய்வு நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இந்த வழக்கைப் பொருத்தவரை, சிவகங்கை மாவட்டத்துடன் தொடா்பில்லாத சிபிசிஐடி போலீஸாா் அல்லது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா்(எஸ்.பி.) நிலைக்கு குறையாத அதிகாரி தலைமையில் தனிப்படை போலீஸாா் விசாரிக்க வேண்டும். இந்த தனிப்படையை 2 நாள்களுக்குள் அமைக்க வேண்டும். இந்தக் குழு
மேற்கொள்ளும் விசாரணையின் அறிக்கைகளை ஒவ்வொரு மாதமும் சம்பந்தப்பட்ட விசாரணை நீதிமன்ற நீதித்துறை நடுவரிடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தனிப் படை போலீஸாா் விசாரணையை 3 மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.
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