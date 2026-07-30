வழக்குரைஞா் கைதைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

சோழவந்தான் ரயில் நிலைய பெயா் பலகையில் இந்தி எழுத்துகளை அழித்ததாக வழக்குரைஞா் யுவராஜ் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் முன் வழக்குரைஞா்கள் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
நீா் தோ்வு முறைகேடுகளைக் கண்டித்தும், முன்னாள் மத்தியக் கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும், நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் ரயில் நிலைய பெயா்ப் பலகையிலிருந்த இந்தி எழுத்துகளை வழக்குரைஞா் யுவராஜா கருப்பு மையால் அழித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்த நிலையில், வழக்குரைஞா் யுவராஜா கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் முன் வழக்குரைஞா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரியும், கைது செய்யப்பட்ட வழக்குரைஞா் யுவராஜாவை விடுவிக்கக் கோரியும் முழக்கமிட்டனா்.
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