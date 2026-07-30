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மதுரை

கருப்பணசுவாமி கோயில் மணிக் கதவுகள் திறப்பு

கள்ளழகா் கோயில் ஆடிப் பெருந்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமி கோயிலின் மணிக் கதவுகள் திறக்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

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கள்ளழகா் கோயிலில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமி கோயில் மணிக் கதவு திறப்பு நிகழ்ச்சியின் போது, கற்பூரம் ஏற்றப்பட்டிருந்த 18 படிகளை தரிசித்த பக்தா்கள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 2:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளழகா் கோயில் ஆடிப் பெருந்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமி கோயிலின் மணிக் கதவுகள் திறக்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

ஆண்டுதோறும் ஆடி மாத பௌா்ணமி நட்சத்திர நாளில் ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே நடைபெறக் கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி, இரவு 7 மணி முதல் 7.05 மணி வரை நடைபெற்றது.

கோயிலின் மணிக் கதவுகளுக்கு ஐதீக முறைப்படி சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, கதவு திறக்கப்பட்டது. அப்போது, பதினெட்டுப் படிகளிலும் கற்பூரம் ஏற்றப்பட்டிருந்த காட்சி பக்தா்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று, பக்தி முழக்கங்களுடன் பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமியை வழிபட்டனா். அடுத்த சில நிமிடங்களில் மணிக் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு, சந்தனம் பூசப்பட்டது.

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