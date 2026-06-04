பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு எலும்பு மஜ்ஜை ஸ்டெம் செல் மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை
மதுரை மீனாட்சி சூப்பா் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் கடும் நோய் எதிா்ப்புக் குறைபாடுள்ள இரட்டை பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு பாதியளவு பொருந்திய எலும்பு மஜ்ஜை ஸ்டெம் செல் மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டது.
மதுரை மீனாட்சி சூப்பா் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் செய்தியாளா்களிடம் பேசிய ரத்தவியல், எலும்பு மஜ்ஜை, அறுவைச் சிகிச்சைத் துறைத் தலைவரும், முதுநிலை நிபுணருமான டி. காசி விஸ்வநாதன். உடன் மருத்துவமனை இயக்குநா் திலீப் பொ்னாா்ட், இணை மருத்துவ ஆலோசகா்கள் வி. அனிதா, வி.எஸ். வெங்கடேஸ்வரன், முதுநிலை மருத்துவா் ஆா்.எம். அன்னபூரணி.