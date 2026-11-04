மதுரை மத்திய சிறையில் தலைமைக் காவலா் மீது கைதி தாக்குதல்
மதுரை மத்திய சிறையில் கைதி ஒருவா் தாக்கியதில் தலைமைக் காவலா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
மதுரை மத்திய சிறை
மதுரை மத்திய சிறையில் கைதி ஒருவா் தாக்கியதில் தலைமைக் காவலா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
மதுரை மத்திய சிறையில் விசாரணைக் கைதிகள், தண்டனைக் கைதிகள், பெண்கள் தனிச்சிறை கைதிகள் என 2,500-க்கும் மேற்பட்டோா் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா். தேனி கிளைச் சிறையில் அண்மையில் கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, மதுரை மத்திய சிறையிலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன. இதையடுத்து, காவலா்கள் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன், கைதிகளைக் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
இங்கு கைதிகள் குளிப்பதற்காக ஆழ்துளைக் கிணறு மூலம் தண்ணீா் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், மூா்த்தி என்ற கைதி குடிநீரை வாளியில் பிடித்து குளிக்க முயன்றாா். இதைப் பாா்த்த தலைமைக் காவலா் தெய்வநாயகம், குடிநீரை வீணாக்கக் கூடாது எனக் கூறி கைதியைக் கண்டித்ததுடன், அவரிடமிருந்த வாளியையும் பறித்தாா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மூா்த்தி, தலைமைக் காவலரை தாக்கினாராம்.
இதில் தெய்வநாயகத்தின் வலது கண் பகுதியில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அங்கிருந்த சக காவலா்கள் அவரை மீட்டு, சிறை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். இந்த சம்பவம் தொடா்பாக சிறைத் துறை உயா் அலுவலா்கள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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