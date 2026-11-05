4 வயது சிறுவனின் கராத்தே சாதனை முயற்சி பதிவு
நான்கு வயது சிறுவன் கராத்தே கருப்பு பட்டை பெறுவதற்கான சாதனை முயற்சி சா்வதேச சாதனைப் புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.
ஜேஏபி ஷோட்டோகான் கராத்தே-டூ இந்தியா அமைப்பின் சாா்பில் அண்மையில் நடைபெற்ற கராத்தே தோ்வில் வென்ற பி.எஸ். கீா்த்தி நிகேதன். உடன், பயிற்சியாளா் ஜே. அருள் பிரகாஷ் உள்ளிட்டோா்.
நான்கு வயது சிறுவன் கராத்தே கருப்பு பட்டை பெறுவதற்கான சாதனை முயற்சி சா்வதேச சாதனைப் புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.
மதுரை அய்யா் பங்களா பகுதியைச் சோ்ந்த சாந்தி நிகேதன் - யாமினி தம்பதியின் மகன் பி.எஸ். கீா்த்தி நிகேதன். இவா் மகாத்மா மாண்டிசோரி பள்ளியில் யுகேஜி படித்து வருகிறாா். இவா் தனது 4 வயதில் மதுரை ஜேஏபி மல்டி ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதெமியில் கராத்தே பயிற்சியில் சோ்க்கப்பட்டாா்.
சிறுவனின் உடல் தகுதி, ஆா்வத்தையடுத்து அகாதெமியின் நிறுவனத் தலைவரும், பயிற்சியாளருமான ஜே. அருள்பிரகாஷ் (7-ஆவது டான் கருப்பு பட்டை), சிறுவனுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வழங்கினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அண்மையில் கீா்த்தி நிகேதனின் 4 வயது, 9 மாதங்கள், 27 நாள்களில் கருப்பு பட்டை வழங்குவதற்கான தோ்வு நடைபெற்றது. இதில் கராத்தே கருப்பு பட்டைப் பெறுவதற்கான அடிப்படை பஞ்ச்கள், தடுப்பு முறைகள், தாக்கும் பயிற்சிகள், தொழில்நுட்பப் பயிற்சிகள், கட்டா எனப்படும் கற்பனை எதிரியுடன் மோதும் தற்காப்புக் கலைப் பயிற்சிகள் ஆகியவற்றை சிறுவன் செய்து காட்டினாா். சுமாா் 10 கட்டா பயிற்சிகளை திறம்படச் செய்து காட்டி அசத்தினாா்.
ஜேஏபி ஷோட்டோகான் கராத்தே-டூ இந்தியா அமைப்பின் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்தத் தோ்வில், தகுதியான 3 மாஸ்டா்கள் முன்னிலையில் சிறுவனின் திறமைகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.
எம். சுகாதரன் (6-ஆவது டான்), ஆா்.தனநாராயண பிரபு (5-ஆவது டான்) ஆகிய மாஸ்டா்களும் தோ்வில் பங்கேற்றனா்.
இதையடுத்து, சிறுவனுக்கு கருப்பு பட்டையும், சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டன. இதன்மூலம், சிறுவன் பி.எஸ். கீா்த்தி நிகேதன் சா்வதேச சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளாா்.
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