தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் பேரம் பேசிய விவகாரம்: அதிமுக நிா்வாகியிடம் 2-ஆவது நாளாக விசாரணை
தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் பேரம் பேசப்பட்டது தொடா்பான விவகாரத்தில் அதிமுக நிா்வாகியும், முன்னாள் துணை மேயருமான பி.எம். மன்னனிடம் மதுரை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் இரண்டாவது நாளாக சனிக்கிழமையும் விசாரணை நடத்தினா்.
மதுரையில் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டு, மத்திய குற்றப் பிரிவு அலுவலகத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அதிமுக கொள்கைப் பரப்பு துணைச் செயலா் பி.எம். மன்னன்.
தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் பேரம் பேசப்பட்டது தொடா்பான விவகாரத்தில் அதிமுக நிா்வாகியும், முன்னாள் துணை மேயருமான பி.எம். மன்னனிடம் மதுரை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் இரண்டாவது நாளாக சனிக்கிழமையும் விசாரணை நடத்தினா்.
தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்கும் முயற்சியாகக் கொண்டு வரப்படும் நம்பிக்கையில்லாத் தீா்மானத்தை ஆதரித்து வாக்களிக்க தன்னிடம் ரூ. 15 கோடி முதல் ரூ. 30 கோடி வரை பேரம் பேசப்பட்டதாக அந்தக் கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மதாா் பதுருதீன் (எ) முஸ்தபா கடந்த புதன்கிழமை மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் முஸ்தபா அளித்த புகாரின் பேரில், அதிமுக நிா்வாகியும், முன்னாள் துணை மேயருமான பி.எம். மன்னனை மதுரை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினா். பின்னா், அவா் மதுரை மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு, சொந்தப் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டாா். மேலும், சனிக்கிழமை (நவ. 7) காலை 10 மணிக்கு விசாரணை அதிகாரி முன் முன்னிலையாக வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதன்படி, சனிக்கிழமை மதுரை மத்திய குற்றப் பிரிவு அலுவலகத்தில் பி.எம். மன்னன் விசாரணைக்கு முன்னிலையானாா். அப்போது, முஸ்தபாவின் உதவியாளா் கனிராஜாவிடம் வெள்ளிக்கிழமை நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள், முஸ்தபா அளித்த புகாரில் குறிப்பிடப்பட்ட விவரங்கள் அடிப்படையில் போலீஸாா் மன்னனிடம் பல்வேறு கேள்விகளைக் கேட்டு விளக்கங்களைப் பதிவு செய்தனா். சுமாா் 4 மணி நேர விசாரணைக்குப் பிறகு, மன்னன் மத்திய குற்றப் பிரிவு அலுவலகத்திலிருந்து புறப்பட்டாா்.
முன்னதாக, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, விசாரணைக்கு முன்னிலையாகி போலீஸாா் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தேன். விசாரணை முறைப்படி நடைபெற்றது. எப்போது விசாரணைக்கு அழைத்தாலும் முன்னிலையாகத் தயாராக உள்ளேன். இந்த வழக்கை சட்டப்படி எதிா்கொள்வேன் என்றாா் அவா்.
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