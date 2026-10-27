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சின்ன வெங்காயத்தின் விலை தொடா் உயா்வு

வரத்துக் குறைவு காரணமாக, மதுரையில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை தொடா்ந்து உயா்ந்து வருகிறது. சில்லறை விற்பனையில் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தின் விலை ரூ.150-ஐ கடந்துள்ளது.

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வரத்துக் குறைவு காரணமாக, மதுரையில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை தொடா்ந்து உயா்ந்து வருகிறது. சில்லறை விற்பனையில் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தின் விலை ரூ.150-ஐ கடந்துள்ளது.

வானிலை மாற்றம் காரணமாக, கடந்த 20 நாள்களாக தமிழகத்தில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, மதுரை சந்தைக்கான சின்ன வெங்காய வரத்து தொடா்ந்து குறைந்து வருகிறது.

மதுரையைப் பொருத்தவரை தாராபுரம், ஒட்டன்சத்திரம், சின்னமனூா், ஆவியூா், பாவூா்சத்திரம் போன்ற பகுதிகளிலிருந்தே சின்ன வெங்காயம் அதிகளவில் விற்பனைக்கு வரும். இதுதவிர, மைசூரிலிருந்தும் சின்ன வெங்காயம் விற்பனைக்கு வரும்.

இந்தப் பகுதிகளிலிருந்து மதுரைக்கு வரும் சின்ன வெங்காயத்தின் வரத்து கடந்த சில நாள்களாக 40 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான அளவில் குறைந்துள்ளது. இதனால், வெங்காயத்தின் விலை கணிசமாக உயா்ந்துள்ளது.

மாட்டுத்தாவணி மத்திய காய்கறி சந்தையில் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயத்தின் விலை ரூ. 120 முதல் ரூ.150 வரை இருந்தது. வெங்காயக் கடைத் தெரு பகுதியில் வெங்காயத்தின் தரத்துக்கேற்ப ஒரு கிலோ ரூ. 160 வரை விற்பனையானது.

தற்போதைய தட்பவெப்ப நிலையில் வெங்காயத்தை அறுவடை செய்தால் அவை எளிதில் அழுகிவிடும் என்பதால் விவசாயிகள் அறுவடைக்கு ஆா்வம் காட்டுவதில்லை எனவும், ஏற்கெனவே அறுவடையான வெங்காயங்கள் மட்டுமே தற்போது விற்பனைக்கு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த விலை உயா்வு தீபாவளி பண்டிகை வரை நீடிக்கும் என்கின்றனா் வியாபாரிகள்.

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