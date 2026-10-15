விலையைக் கேட்டாலே தலை சுற்றும்! தங்கம் விலையல்ல, எலுமிச்சை விலை!
விலையைக் கேட்டாலே தலைச்சுற்றும் அளவுக்கு எலுமிச்சை விலை உயர்ந்துள்ளது.
எலுமிச்சை விலை - ENS
கடந்த ஒரு சில மாதங்களாகவே எலுமிச்சை விலை தாறுமாறாக உயர்ந்து வரும் நிலையில், சில்லறை விற்பனையில் இன்று ஒரு எலுமிச்சை ரூ.15 என்ற அளவுக்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
வறட்சி மற்றும் கடும் வெய்யில் காரணமாக எலுமிச்சை விலை உயர்ந்திருந்த நிலையில், அடுத்து ஆயுதபூஜை உள்ளிட்ட பண்டிகை நாள்கள் வரவிருப்பதால் எலுமிச்சை விலை இந்த வாரத்தில் குறைய வாய்ப்பில்லை என்றே கூறப்படுகிறது.
எல்நினோ எதிரொலியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் தற்போது வெய்யில் சுட்டெரித்து வருகிறது. வெப்பத்தில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள பொதுமக்கள் குளிா்ச்சியான மற்றும் இயற்கை பானங்களை அதிக அளவில் பருகி வருகின்றனா். அந்த வகையில் எலுமிச்சம் பழச்சாறு மக்களின் விருப்பமான பானமாக இருக்கிறது.
இதனால் எலுமிச்சம் பழத்தின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் அதன் விலை கடுமையாக உயா்ந்துள்ளது. செப்டம்பர் மாதத்தில் ஈரோடு வஉசி சந்தையில் ரூ.150 முதல் ரூ.160 வரை விற்பனையாகி வந்த ஒரு கிலோ எலுமிச்சம் பழம், மெல்ல ரூ.250 ஆக உயா்ந்தது. மீண்டும் ரூ.50 உயா்ந்து ரூ.300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதனால் சில்லறை விற்பனையில் ஒரு எலுமிச்சை பழம் ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஈரோடு சந்தைக்கு எலுமிச்சம் பழம், கோபி, சத்தியமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து அதிக அளவு விற்பனைக்கு வருகிறது. தற்போது அதன் வரத்து சற்று குறைந்துள்ளது. மாவட்டத்தில் கடும் வெயில் அடிப்பதால் விளைச்சல் குறைந்திருக்கலாம். அதே சமயம் எலுமிச்சம் பழத் தேவை அதிகமாக உள்ளது. இதனால்தான் விலை உயா்ந்துள்ளது. வரும் நாள்களில் வெயில் குறைந்தால் தேவை குறைந்து விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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