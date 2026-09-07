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தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி விலை? - செப். 7 விலை நிலவரம்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(செப்.7) தங்கம் விலை பற்றி....

gold and silver rate today

தங்கம் விலை - படம்: IANS

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 11:18 am IST

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(செப்.7) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.

இதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,130-க்கு விற்பனையாகிறது. மேலும் சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,040-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ள நிலையில் வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலையில் கடந்த சில நாட்களாகக் காணப்பட்டு வந்த தொடர் உயர்வு சற்று மாறி, தற்போது கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவி வருகின்றன.

ஒரு நாள் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தால், மறுநாளே அது சரிவைச் சந்திக்கும் போக்கு வாடிக்கையாகியுள்ளது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has decreased today (Sept. 7), marking the first day of the week.

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