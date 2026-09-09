மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு: 200-க்கும் அதிகமான இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள்: ஆட்சியா் தகவல்
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக 200-க்கும் அதிகமான இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்தாா்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கையொட்டி புதுமண்டபம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு கேரமராக்களின் கட்டுப்பாட்டு அறையை புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகர காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோா்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக 200-க்கும் அதிகமான இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்தாா்.
மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு வருகிற 17-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, இந்து சமய அறநிலையத் துறை, மாவட்ட நிா்வாகம், மாநகராட்சி நிா்வாகம், காவல் துறை சாா்பில் பல்வேறு முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. இதன்படி, மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், இதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள், முகம் கண்டறியும் வசதி கொண்ட கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டன. இதற்கான கட்டுப்பாட்டு அறை கோயில் அருகே உள்ள புதுமண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டது.
இந்த அறையை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகர காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரன் ஆகியோா் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளின் தரம், ஒளிப்பதிவு திறன், பாதுகாப்புப் பணியாளா்களின் ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை குறித்து அவா்கள் ஆலோசனை நடத்தினா்.
பிறகு, மாவட்ட ஆட்சியா் கூறியதாவது:
கோயில் வளாகம், அதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் 200-க்கும் அதிகமான அதிநவீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள், முகம் கண்டறியும் வசதி கொண்ட கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. இங்கு, வருகிற 10-ஆம் தேதி முதல் 17- ஆம் தேதி வரை காவல் துறை, மாநகராட்சி, அறநிலையத் துறை, வருவாய்த் துறை உள்ளிட்ட 10 அரசுத் துறைகளைச் சோ்ந்த 160 பணியாளா்கள் சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவா்.
இங்கு அமைக்கப்பட்ட 15 எல்.இ.டி. திரைகள் மூலம் அனைத்து கேமராக்களின் இயக்கமும் துல்லியமாகக் கண்காணிக்கப்படும். கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், சந்தேகத்துக்குரிய நபா்களைக் கண்டறியவும் இந்த கேமராக்கள் பேருதவியாக இருக்கும். மேலும், பாதுகாப்பு, கூட்ட மேலாண்மை, அவசரக் குடிநீா் வசதி, சுகாதாரம் சாா்ந்த கள நிலவரங்களை உடனுக்குடன் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தெரிவிக்க 300-க்கும் அதிகமான களப்பணியாளா்கள் வாக்கி- டாக்கி கருவியுடன் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவா் என்றாா் அவா்.
சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் (நிலம் எடுப்பு) ஆா். சக்திவேல், உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) சித்தாா்த் போகா்னா, மாநகராட்சி துணை ஆணையா் ஜெய்னுலாப்தீன், மாநகர காவல் துணை ஆணையா்கள் ஏ.ஜி. இனிகோ திவ்யன் (தெற்கு), வனிதா (போக்குவரத்து), கோயில் செயல் அலுவலரும், இணை ஆணையருமான செல்லத்துரை உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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