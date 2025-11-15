ராமநாதபுரம்
போலீஸாரின் வாகனங்களை ஆய்வு செய்த டிஐஜி
ராமநாதபுரம் ஆயுதப்படை மைதானத்தில் காவல் துறையினா் பயன்படுத்தும் பொருள்கள், வாகனங்களை ராமநாதபுரம் சரக காவல் துறை துணைத் தலைவா் பா.மூா்த்தி சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில் ராமநாதபுரம் சரக காவல்துறை துணைத் தலைவா் பா.மூா்த்தி ஆயுதப்படை காவலா்கள் பயன்படுத்தும் உடை, பொருள்கள், உபகரணங்கள், போலீஸாரின் வாகனங்களை ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா், காவல் அதிகாரிகள், ஆளுநா்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டாா். தொடா்ந்து, ஆயுதப் படையின் ஆயுத வைப்பறை, பராமரிப்பு, பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தாா். ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சந்தீஷ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.