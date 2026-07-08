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ராமநாதபுரம்

ராமநாதசுவாமி கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 1.58 கோடி

ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 1.58 கோடி கிடைத்துள்ளது.

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ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 1:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 1.58 கோடி கிடைத்துள்ளது.

இது குறித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் க. செல்லத்துரை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் உண்டியல் காணிக்கை அம்மன் சந்நிதி முன்புள்ள முன்னாள் திருக்கல்யாண திருமண மண்டபத்தில் இணை ஆணையா் க.செல்லத்துரை தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில், ரூ. ஒரு கோடியே 58 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 301, தங்கம் 30 கிராம், வெள்ளி 3 கிலோ 100 கிராம், 148 வெளிநாட்டு பணத் தாள்கள் கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில், உதவி ஆணையா் லெட்சுமி மாலா, கோயில் உதவி ஆணையா் ரவீந்திரன், முதல் நிலை செயல் அலுவலா் முத்துராஜா ஆய்வா் மணிகண்டன், பேஸ்காா்கள் கமலநாதன், உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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