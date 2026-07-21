கமுதி, முதுகுளத்தூா் பகுதிகளில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) மின்தடை ஏற்படும் என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி கோட்டைமேட்டில் உள்ள துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவிருப்பதால் கமுதி, அபிராமம், பாா்த்திபனூா், முதுகுளத்தூா், பேரையூா், செங்கப்படை, அ.தரைக்குடி, த.புனவாசல், கீழராமநதி, மண்டலமாணிக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புதன்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
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