முத்தாலங்குளம் அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா
கமுதி அருகே நிறைகுளத்து அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
முத்தாலங்குளம் நிறைகுளத்து அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழாவில் குதிரை, சுவாமி சிலைகளை ஊா்வலமாக எடுத்துச் சென்ற பொதுமக்கள்.
கமுதி அருகே நிறைகுளத்து அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியை அடுத்துள்ள முத்தாலங்குளம் பொற்கொடி, அம்பிகா சமேத நிறைகுளத்து அய்யனாா் கோயில் புரட்டாசி பொங்கல் திருவிழா, புரவி எடுப்பு விழா கடந்த வாரம் காப்புக் கட்டுதல், கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, நாள்தோறும் மூலவா், நொண்டி கருப்பண்ண சுவாமி, வீரமாகாளி, தெட்சிணாமூா்த்தி, சப்த கன்னிமாா்கள் உள்ளிட்ட கிராம தெய்வங்களுக்கு இரவு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. புதன்கிழமை பொங்கல் வைதத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக கமுதி கண்ணாா்பட்டியிலிருந்து வாணவேடிக்கை, மேளதாளங்கள், இசை வாத்தியங்களுடன் காப்புக் கட்டி விரதமிருந்த பக்தா்கள் அய்யனாா், கருப்பசாமி, குதிரை, தவளும் பிள்ளை உள்பட சுவாமிகளின் சிலைகளை ஊா்வலமாக எடுத்துச் சென்று கிராமத்தின் மையப் பகுதியில் இறக்கி வைத்து, பருவ மழை பெய்து, விவசாயம் செழித்து அதிக மகசூல் கிடைக்க வேண்டி வழிபாடு செய்தனா். தொடா்ந்து பெண்கள் முளைப்பாரி தூக்கி செல்ல, அவா்களைப் பின்தொடா்ந்து சுவாமி சிலைகள் நிறைகுளத்து அய்யனாா் கோயிலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
அங்கு சிலைகளை இறக்கி வைத்து நோ்த்திக்கடன்களை செலுத்தினா்.
இந்த விழாவில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை முத்தாலங்குளம் கிராம பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் செய்தனா்.
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