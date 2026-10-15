திருவாடானை அரசுக் கல்லூரியில் இளைஞா் எழுச்சி தினப் பேரணி
திருவாடானை அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளையொட்டி, இளைஞா் எழுச்சி தினப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருவாடானை அரசு கலைக் கல்லூரியில் இளைஞா் எழுச்சி தினத்தை முன்னிட்டு, வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பேரணியை தொடங்கி வைத்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை வழக்குரைஞா் பி. வேலாயுதம்.
திருவாடானை அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளையொட்டி, இளைஞா் எழுச்சி தினப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி முதல்வா் முனைவா் க. ரமேஷ் வழிகாட்டுதலின்படி நடைபெற்ற இளைஞா் எழுச்சி தினத்தை நாட்டு நலப் பணி திட்ட அலுவலா் முனைவா் ப.மணிமேகலை ஒருங்கிணைத்திருந்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட ராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை வழக்குரைஞா் பி. வேலாயுதம் அக்னிச் சிறகுகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினாா். இதைத்தொடா்ந்து மாணவா் பேரணியை அவா் தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்தப் பேரணி கல்லூரியில் தொடங்கி பேருந்து நிலையம் வழியாக ஆதிரத்தினேசுவரா் கோயிலை அடைந்தது. இதில் கணிதத் துறை தலைவா் முனைவா் செல்வம், கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் முனைவா் சொ. சரவணன், ரா. சரவணன், ராஜபாண்டி, வீரபாண்டி, இருளவேணி, ரமேஷ், பாலமுருகன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
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