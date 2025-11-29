சிவகங்கை
இளையான்குடியில் 68 மி.மீ. மழை
சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் அதிகபட்சமாக 68 மி.மீ. மழை பதிவானது என மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் அதிகபட்சமாக 68 மி.மீ. மழை பதிவானது என மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் சனிக்கிழமை காலை 6 மணி வரை சிவகங்கையில் 15.20 மி.மீ., மானாமதுரையில் 31 மி.மீ., திருப்புவனத்தில் 14.20 மி.மீ., திருப்பத்தூரில் 8 மி.மீ., காரைக்குடியில் 14 மி.மீ., தேவகோட்டையில் 24 மி.மீ., காளையாா்கோவிலில் 23.40 மி.மீ., சிங்கம்புணரியில் 7 மி.மீ. என மழை பதிவானது. மேலும், மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக இளையான்குடியில் 68 மி.மீ. மழை பதிவானது. இந்த மழையால் மாவட்டத்தில் கால்நடை இழப்பு, மனித இழப்பு எதுவும் இல்லை என்றாா் அவா்.