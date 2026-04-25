கோபத்தை, சோகத்தைச் சொல்ல தமிழ் மொழி போல வேறு மொழி கை கொடுக்காது என பேராசிரியா் கு. ஞானசம்பந்தன் தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கை அருகே இடையமேலூா் பகுதியில் உள்ள மவுண்ட் லிட்ரா ஜீ பள்ளியின் 10-ஆவது ஆண்டு விழா அதன் தலைவா் பால. காா்த்திகேயன் தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று பேராசிரியா் கு. ஞானசம்பந்தன் மேலும் பேசியதாவது: தமிழின் தாய்மடி கீழடி. தங்கத்தை உரசிப் பாா்க்கும் உரை கல் அங்கு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த காலத்திலேயே தங்கத்தைப் பயன்படுத்தக் கூடிய அளவுக்கு நமது முன்னோா்கள் உயரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறாா்கள் என்ற செய்தியை கீழடி நமக்கு சொல்கிறது. எழுத்துகள் இருந்தன என்பதை மண்பாண்டங்கள் சொல்கின்றன.
கோபத்தையும், சோகத்தையும் சொல்வதற்கு என் தமிழ் மொழி போல வேற மொழி கை கொடுக்காது. உறக்கத்திலிருந்து விழிக்கும்போதோ, வருத்தத்திலிருந்து மீளும்போதோ அவன் தாய் மொழி போல வேறு மொழி கை கொடுக்காது. எனவே மாணவா்கள் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
வீரம் வேண்டும். ஈரம் வேண்டும். தருமம் செய்தால்தான் அடுத்த ஜென்மத்திலும் நாம் நன்றாக இருப்போம். இல்லறம் செய்யும் போது தான் அறம் செய்ய முடியும். அதனால் தான் அதற்கு இல்லறம் என்று பெயா். அந்த அறத்தை செய்ய வேண்டுமென்றால், மனைவியும் கூட இருந்து உதவ வேண்டும்.
குறிப்பே இல்லாத இடத்தில் கூட குறிப்பை உணரக் கூடியவா்களை நம்முடன் வேலைக்கு வைத்துக் கொண்டால், உலகத்தில் எதையும் வெல்ல முடியும். நாம் சொல்வதை செய்பவா்கள் நமக்கு தேவையில்லை. நாம் சொல்ல நினைப்பதை செய்பவா்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டால், நாம் சாதித்துக் காட்டலாம் என்றாா் அவா்.
இதில், தொழிலதிபா் சந்தோஷ்குமாா், கல்வியாளா் பாலன், உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் வி. மலையேந்திரன், வழக்குரைஞா் கோபிநாத், திரைப்பட இயக்குநா்கள் ராஜாசேதுபதி, வேல்முருகன் செல்லையா, சமூக ஊடகவியலாளா் (யூடியூபா்) கோபி, தமிழ்ச் சங்க நிா்வாகிகள் முத்துகிருஷ்ணன், பட்டிமன்ற நடுவா் அன்புத்துரை, புலவா் காளிராசா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினா்.
இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்
மொழிபெயர்ப்பாளர்களும் இலக்கியவாதிகள்தான்...
தமிழில் உயர்கல்வி: சிக்கலும் தீர்வும்? தொழில்நுட்ப மேம்பாடு அவசியம்
ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தைக் கண்டு பயம் கொள்ளத் தேவையில்லை: பேராசிரியா் கு.ஞானசம்பந்தன்
