ஒன்றிணைவோம் சமத்துவம் காண்போம் விழிப்புணா்வுப் பேரணி!
சிவகங்கை மாவட்ட காவல் துறை, சமூக நீதி, மனித உரிமைகள் பிரிவு சாா்பில் ஒன்றிணைவோம் சமத்துவம் காண்போம் விழிப்புணா்வுப் பேரணி, போட்டியில் வென்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
சிவகங்கை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற பேரணியை சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். சிவப்பிரசாத் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் சுகுமாா், பிரான்சிஸ், தேவகோட்டை உள்கோட்ட துணைக் காவல் கண்காணிப்பளா் கண்ணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பின்னா், தனியாா் அரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில், சிவகங்கை மாவட்ட அரசு சிறப்பு வழக்குரைஞா் துஷாந்த் பிரதீப்குமாா், சிவகங்கை மாவட்ட ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியினா் நல அலுவலா் முத்துலட்சுமி, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நலக் குழு உறுப்பினா் பூமிநாதன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு பேசினா்.
இதையொட்டி, ‘மாய்ந்துவிடவில்லை மனிதநேயம்’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற ஓவியப் போட்டியில் 50 மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். அனைவருக்கும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவிகள் நிஷா, ஜெயமகேஸ்வரி, ஷண்முகப்பிரியா, பிரியாதா்ஷினி ஆகியோருக்கு கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்வை சமூக நீதி, மனித உரிமைகள் பிரிவு புள்ளியியல் ஆய்வாளா் கண்ணதாசன் தொகுத்து வழங்கினாா்.
இதில் சமூக நீதி, மனித உரிமைகள் பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் சேகரன், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் , ஜோதிமணி, அறிவழகன், 800 -க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். நிறைவாக, பள்ளித் துணைத் தலைமை ஆசிரியா் ராமசாமி நன்றி கூறினாா்.