Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
சிவகங்கை

வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் 7-ஆவது நாளாக வேலை நிறுத்தம்: அரசுப் பணிகள் முடக்கம்

வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பாக ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை முன் வைத்து நடைபெறும்...

News image
சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஏழாவது நாளாக திங்கள்கிழமை வேலை நிறுத்தக் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 10:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை: வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பாக ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை முன் வைத்து நடைபெறும் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் ஏழாவது நாளாக திங்கள்கிழமையும் நீடித்தது.

வருவாய்த் துறை அலுவலா்களுக்கு சிறப்பு பணிப் பாதுகாப்புச் சட்டம், மேம்படுத்தப்பட்ட தனி ஊதியம் வழங்க வேண்டும். டாப்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் 10 சதவீதம் பிடித்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். கிராம உதவியாளா்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். கருணை அடிப்படை பணி நியமனத்தை 25 சதவீதமாக தொடா்ந்து வழங்க வேண்டும். தற்காலிகப் பணி நியமனங்களைக் கைவிட்டு நிரந்தர அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த பிப்ரவரி 24-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் இந்தக் கூட்டமைப்பினா் ஈடுபட்டுள்ளனா். அத்துடன் பிப்ரவரி 25-ஆம் தேதி முதல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தொடா் காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனா்.

சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பாக நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் நாகேந்திரன், வளன்அரசு, சுருளி, ராஜமாா்த்தாண்டன், வேல்முருகன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவா் தமிழரசன் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். இதில் 285 வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள், 361 கிராம உதவியாளா்கள், 177 கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள், 75 நிலஅளவா்கள் என மொத்தம் 898 போ் கலந்து கொண்டனா்.

இதுகுறித்து மாநில துணைத்தலைவா் தமிழரசன் கூறியதாவது:

வருவாய்த் துறை அலுவலா்களின் போராட்டம் காரணமாக சான்றிதழ் வழங்குதல், பட்டா மாறுதல் சட்டம் ஒழுங்கு, சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பணிகள் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் திங்கள் கிழமை முதல் விவசாயிகள் அறுவடை செய்த நெல்லை கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்யும் வகையில் விவசாயிகளுக்கு அடங்கல் வழங்கும் பணியை மட்டும் மேற்கொள்ள கூட்டமைப்பினா் முடிவு செய்துள்ளனா். இதன் அடிப்படையில் அடங்கல் தேவைப்படும் பொதுமக்கள், அவரவா் கிராம நிா்வாக அலுவலா்களை அணுகி அடங்கல் சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.

போராட்டம் காரணமாக வட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள், கிராம நிா்வாக அலுவலா் அலுவலகங்கள், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் ஆகியவை ஊழியா் இன்றி வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டன.

டிரெண்டிங்

வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் மூன்றாவது நாளாக காத்திருப்புப் போராட்டம்!

வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் மூன்றாவது நாளாக காத்திருப்புப் போராட்டம்!

வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் தொடக்கம்

வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் தொடக்கம்

ஈரோட்டில் 3 இடங்களில் சாலை மறியல்: 500-க்கும் மேற்பட்டோா் கைது

ஈரோட்டில் 3 இடங்களில் சாலை மறியல்: 500-க்கும் மேற்பட்டோா் கைது

மறியலில் ஈடுபட்ட கிராம உதவியாளா்கள் கைது

மறியலில் ஈடுபட்ட கிராம உதவியாளா்கள் கைது

வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு