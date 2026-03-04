சிவகங்கை மாவட்டம், திருக்கோஷ்டியூா் சௌமிய நாராயண பெருமாள் கோயிலில் மாசி மகம் தெப்ப உத்ஸவத்தையொட்டி, புதன்கிழமை தீா்த்தவாரி வைபவம் நடைபெற்றது.
கடந்த 10 நாள்களாக நடைபெற்ற திருவிழாவில் தினமும் உற்சவா் பெருமாள் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலா வந்தாா். இந்த நிலையில், புதன்கிழமை உத்ஸவா் மங்கள வாத்தியங்களுடன் சா்வ அலங்காரத்தில் தங்கத் தோளுக்கினியானில் காலை 9 மணிக்கு கோயிலிலிருந்து
புறப்பாடாகி, குளக்கரை திருநாள் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினாா். அங்கு சுவாமிக்கு தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து அங்குசத் தேவருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று, பட்டாசாரியா்கள் அங்குசத் தேவருடன் ஊா்வலமாக குளத்துக்கு வந்தனா். அங்கு தீா்த்தவாரி நடைபெற்றது. பின்னா், இரவு 8 மணி வரை திருநாள் மண்டபத்தில் சுவாமி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். ஏராளமான பக்தா்கள் குளத்தைச் சுற்றி நின்று வழிபட்டனா். பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வந்திருந்த பக்தா்கள் நினைத்த காரியம் நிறைவேற வேண்டி அகல் விளக்கு ஏற்றி வழிபட்டனா்.
தொடா்ந்து, சுவாமி கோயில் ஆஸ்தானம் எழுந்தருளுதலுடன் விழா நிறைவு பெற்றது. இந்த திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை சிவகங்கை சமஸ்தான தேவஸ்தான நிா்வாக அறங்காவலா் டி.எஸ்.கே.மதுராந்தக நாச்சியாா், மேலாளா் இளங்கோ, கண்காணிப்பாளா் சரவணகணேஷ் ஆகியோா் செய்தனா்.
