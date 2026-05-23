தேவகோட்டையில் பாலியல் தொல்லை குறித்து புகாா் அளிக்க வந்த பெண்ணை அழைக்கழித்ததால், காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்பட 5 போ் வெள்ளிக்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த 36 வயது பெண் ஆட்டோவில் சென்ற போது, அவருக்கு அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தல் அளித்தாராம். இதுகுறித்து அவா் தேவகோட்டை நகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்க கடந்த 19 -ஆம் தேதி சென்றாா். அப்போது, அந்த காவல் நிலையத்திலும், அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்திலும் அவரது புகாரை உடனடியாகப் பெறாமல் அலைக்கழித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்தப் பெண், ராமநாதபுரம் சரக காவல் துறைத் துணைத் தலைவா் மணிவண்ணனிடம் புகாா் அளித்தாா். இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த டிஐஜி உத்தரவிட்டாா். விசாரணையில், புகாரைப் பெறுவதில் போலீஸாா் அலட்சியம் காட்டியது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதன் பின்னா், பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் மாதவன் (48) மீது தேவகோட்டை நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அவரைக் கைது செய்தனா்.
மேலும், பாலியல் தொல்லை குறித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்யாமல் அலட்சியம் செய்ததாக தேவகோட்டை நகா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் துரைராஜ், அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சீதாலட்சுமி, சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா்கள் ஜெயா, ராஜேஸ்வரி, தனிப் பிரிவு காவலா் சந்தானம் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து, தென் மண்டல காவல் துறைத் தலைவா் விஜயேந்திரபிதாரி உத்தரவிட்டாா்.