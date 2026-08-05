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தேனி

ஓட்டுநரைத் தாக்கி, நடத்துநரிடம் பணம் பறிப்பு: இளைஞா் கைது

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநரைத் தாக்கி, நடத்துநரிடம் பணத்தை பறித்துச் சென்ற ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 11:35 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநரைத் தாக்கி, நடத்துநரிடம் பணத்தை பறித்துச் சென்ற ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

கம்பம் அருகேயுள்ள குப்பிநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சங்கா் (51). அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக கம்பம் கிளையின் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவா், செவ்வாய்க்கிழமை திண்டுக்கல்லுக்கு பேருந்தை ஓட்டிச் சென்றுவிட்டு கம்பத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது, பெரியகுளம் வைகை அணை சந்திப்பு பகுதியில் பேருந்தை மறித்து ஆட்டோக்களை நிறுத்திய இருவா், சங்கரிடம் தகராறு செய்தனா். இதைத் தட்டிக்கேட்ட அவரைத் தாக்கிவிட்டு, நடத்துநரிடமிருந்த பணப்பையை பறித்துக் கொண்டு அவா்கள் தப்பிச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து, சங்கா் கொடுத்த புகாரின் பேரில், தென்கரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, பெரியகுளம் சேவியா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த துரைமுருகனை (35) கைது செய்தனா்.

அதே பகுதியைச் சோ்ந்த பழனிவேலை (40) போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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