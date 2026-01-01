தேனி மாவட்டத்தில் 2025-இல் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் 92 போ் கைது

தேனி
தேனி மாவட்டத்தில் 2025-இல் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் 92 போ் கைது
தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு குற்ற வழக்கு, சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னை வழக்குகளில் தொடா்புடைய 92 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
மாவட்டத்தில் கடந்த 2025-இல் போதைப் பொருள் கடத்தல், விற்பனையில் தொடா்புடைய 43 போ், அரிசி கடத்தல் வழக்கில் தொடா்புடைய 4 போ், கொலை, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை வழக்குகளில் 28 போ், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபட்ட 17 போ் என மொத்தம் 92 போ் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளரின் பரிந்துரையின்பேரில், மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின்படி குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.