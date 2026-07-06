Dinamani
ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்: உதயநிதி ஸ்டாலின்கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தார் முதல்வர் விஜய்உணவு பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!கம்யூனிசம் உலகில் கம்பீரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஹிட்லர், முசோலினியின் வரலாற்றைப் படியுங்கள் மிஸ்டர் டிரம்ப்! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தனியார் பள்ளிகள் மீதான அக்கறையை அரசுப் பள்ளிகளுக்கு காட்டாதது ஏன்? தவெக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி!சர்வதேச தரவரிசையில் இந்திய பாஸ்போர்ட் சரிவு: மோடி மீது கார்கே குற்றச்சாட்டு!குடியரசுத் தலைவரிடம் நற்சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த 6 நாட்டின் தூதர்கள்!தவெக அரசுக்கு கவசமாக இருப்போம்: வைகோ மகாராஷ்டிரத்தில் தொடர் மழை: இதுவரை 13 பேர் பலி
/
தேனி

பெரியகுளம் கெளமாரியம்மன் கோயில் ஆனிப் பெருந் திருவிழா கொடியேற்றம்

News image

கெளமாரியம்மன் திருக்கோயில் பங்குனித் திருவிழாவை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை கோயிலில் ஏற்றப்பட்டுள்ள கொடியேற்றம்.

Updated On :6 ஜூலை 2026, 11:23 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் கெளமாரியம்மன் திருக்கோயில் ஆனிப் பெருந் திருவிழா திங்கள்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

பெரியகுளம் கெளமாரியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆனிப் பெருந் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி, நிகழாண்டு பங்குனி பெருந் திருவிழா கொடியேற்றத்தை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை காலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்றது.

பின்னா் கொடியேற்றப்பட்டு மஹா தீபாராதனை நடைபெற்றது. பின்னா், 5 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து தினமும் இரவு சுவாமி பல்வேறு வாகனங்களில் வீதியுலா நடைபெற உள்ளது.

தொடா்ந்து, ஜூலை 14-ஆம் தேதி மா விளக்கு, ரத உற்சவமும், முக்கிய நிகழ்வான அக்னிச் சட்டி நிகழ்ச்சி ஜூலை 15 (புதன்கிழமை)- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. ஜூலை 21- ஆம் தேதி மறுபூஜையும், பாலாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தூய பவுல் ஆலய ஆண்டுத் திருவிழா கொடியேற்றம்

தூய பவுல் ஆலய ஆண்டுத் திருவிழா கொடியேற்றம்

கெளமாரியம்மன் கோயில் ஆனித் திருவிழா முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா

கெளமாரியம்மன் கோயில் ஆனித் திருவிழா முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா

புனித அந்தோணியாா் தேவாலயத்தில் கொடியேற்றம்

புனித அந்தோணியாா் தேவாலயத்தில் கொடியேற்றம்

கரிமேடு புனித அந்தோணியாா் ஆலயத் திருவிழா கொடியேற்றம்

கரிமேடு புனித அந்தோணியாா் ஆலயத் திருவிழா கொடியேற்றம்

விடியோக்கள்

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!