பெரியகுளம் கெளமாரியம்மன் கோயில் ஆனிப் பெருந் திருவிழா கொடியேற்றம்

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் கெளமாரியம்மன் திருக்கோயில் ஆனிப் பெருந் திருவிழா திங்கள்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
பெரியகுளம் கெளமாரியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆனிப் பெருந் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி, நிகழாண்டு பங்குனி பெருந் திருவிழா கொடியேற்றத்தை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை காலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்றது.
பின்னா் கொடியேற்றப்பட்டு மஹா தீபாராதனை நடைபெற்றது. பின்னா், 5 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து தினமும் இரவு சுவாமி பல்வேறு வாகனங்களில் வீதியுலா நடைபெற உள்ளது.
தொடா்ந்து, ஜூலை 14-ஆம் தேதி மா விளக்கு, ரத உற்சவமும், முக்கிய நிகழ்வான அக்னிச் சட்டி நிகழ்ச்சி ஜூலை 15 (புதன்கிழமை)- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. ஜூலை 21- ஆம் தேதி மறுபூஜையும், பாலாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது.
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