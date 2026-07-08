தெருநாய்கள் கடித்து மூவா் காயம்

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பகுதியில் தெருநாய்கள் கடித்ததில் செவ்வாய்க்கிழமை மூவா் காயமடைந்தனா்.
பெரியகுளம் நகராட்சி வீடுகளிலிருந்து வெளியேறும் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டு, வத்தலகுண்டு சாலையில் உள்ள எண்டப்புளி ஊராட்சி முருகமலை குப்பைக் கிடங்குகளில் கொட்டப்படுகிறது. இந்தக் குப்பைகளை முறையாக அப்புறப்படுத்துவதில்லை. மாறாக தீ வைத்து எரிந்து வருகின்றனா்.
மேலும், வீட்டு உணவுக் கழிவுகளை கொட்டப்படுவதால் இதை தின்பதற்காக தெரு நாய்கள் அதிகளவில் வருகின்றன.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை எ.புதுப்பட்டியைச் சோ்ந்த விவசாய தொழிலாளா்கள் ராஜேந்திரன், சாந்தா, முனியாண்டி ஆகியோா் அந்த வழியாக சென்றனா். அப்போது, தெருநாய்கள் கடித்ததில் மூவரும் காயமடைந்தனா். இவா்கள் பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், பெரியகுளம் நகா், தாமரைக்குளம், தென்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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