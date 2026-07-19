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தேனி

புகையிலை பொருள்கள் பதுக்கிவைத்த 3 போ் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

போடி அருகே ரூ. 25 ஆயிரம் மதிப்புள்ள புகையிலை பொருள்களை பதுக்கி வைத்து சட்ட விரோதமாக விற்க முயன்ற 3 பேரைப் போலீஸாா் சனிக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

போடி அருகே குப்பணாசாரிபட்டியில் சட்டவிரோதமாக புகையிலை பொருள்களை மொத்தமாக பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக வந்த தகவலையடுத்து போடி வட்டார காவல் நிலையப் போலீஸாா் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். இதில் குப்பணாசாரிபட்டி திலகா் தெருவைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் மகன் ராம்குமாா் (38) வீட்டில் மூடைகளில் புகையிலை பொருள்கள் பதுக்கி வைத்து சட்டவிரோதமாக விற்க முயன்றது தெரியவந்தது.

விசாரணையில் மேற்படி ராம்குமாா், தே. ரெங்கநாதபுரம் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த தவசி மகன் சீனிவாசன் (42), ராமகிருஷ்ணாபுரம் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த முனியாண்டி மகன் ஆண்டவா் (45) ஆகியோா் தேனியைச் சோ்ந்த சிவாவிடம் மொத்தமாக புகையிலைப் பொருள்களை வாங்கி இருப்பு வைத்து சில்லறையில் விற்க முயன்றது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து போடி வட்டார காவல் நிலையப் போலீஸாா் ராம்குமாா், சீனிவாசன், ஆண்டவா், சிவா ஆகிய 4 போ் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து ராம்குமாா், சீனிவாசன், ஆண்டவா் ஆகிய 3 பேரைக் கைது செய்தனா். இவா்களிடமிருந்து ரூ.25 ஆயிரம் மதிப்புள்ள புகையிலை பொருள்கள், இரு சக்கர வாகனம் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா். சிவாவைத் தேடி வருகின்றனா்.

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