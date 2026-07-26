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தேனி

தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள்கள் விற்ற பெண் மீது வழக்கு

போடியில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்றதாக பெண் மீது போலீஸாா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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பிரதிப்படம்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:25 am IST

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போடியில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்றதாக பெண் மீது போலீஸாா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

போடி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் நகா் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது போடி பக்தசேவா தெருவில் பெட்டிக்கடை வைத்திருக்கும் கலைவாணி (57) சட்ட விரோதமாக புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் அவா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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