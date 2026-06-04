முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்த நாள் விழா

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 103 -ஆவது ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
திமுக சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு திமுக நகரச் செயலா் முகமது இலியாஸ் தலைமை வகித்தாா். பெரியகுளம் தொகுதி முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சரவணக்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். தேனி மக்களவை உறுப்பினா் தங்க. தமிழச்செல்வன் கலந்து கொண்டு கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து, அவா் பொதுமகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினா். இதைத் தொடா்ந்து, பெரியகுளம் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளா்களுக்கு உணவுகளை வழங்கினா்.
இதே போல, தேனியில் நகரச் செயலா் பாலமுருகன் தலைமையில் கருணாநிதி பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் தேனி மக்களவை உறுப்பினா் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கலந்து கொண்டு தூய்மைப்பணியாளா்களுக்கு இனிப்பு, பிரியாணி வழங்கினா். இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக நிா்வாகிகள் செந்தில், சேது, ராஜவேல் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.