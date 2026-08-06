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விருதுநகர்

ஆடி அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு: சதுரகிரியில் தென் மண்டல ஐ.ஜி., மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

சதுரகிரி ஆடி அமாவாசை திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தானிப்பாறை அடிவாரத்தில் தென் மண்டல ஐ.ஜி. விஜயேந்திர பிதாரி, விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா ஆகியோா் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.

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தானிப்பாறை அடிவாரத்தில் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்ட தென் மண்டல ஐஜி விஜயேந்திர பிதாரி.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சதுரகிரி ஆடி அமாவாசை திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தானிப்பாறை அடிவாரத்தில் தென் மண்டல ஐ.ஜி. விஜயேந்திர பிதாரி, விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா ஆகியோா் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.

சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் பிரசித்தி பெற்ற ஆடி அமாவாசை திருவிழா ஆகஸ்ட் 10 முதல் 14 வரை நடைபெறுகிறது. இதற்காக மதுரை, விருதுநகா் மாவட்ட நிா்வாகங்கள் சாா்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

சதுரகிரி மலை அடிவாரமான தானிப்பாறை நுழைவு வாயில், மலைப்பாதை ஆகியவற்றில் தென் மண்டல ஐ.ஜி. விஜயேந்திர பிதாரி ஆய்வு செய்து, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா். அவருடன் டி.ஐ.ஜி. அபினவ் குமாா், மதுரை எஸ்.பி. தேவநாதன், விருதுநகா் எஸ்.பி. கௌதம் கோயல் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

முன்னதாக தானிப்பாறை பகுதியில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா ஏற்பாடுகள் குறித்து விருதுநகா் ஆட்சியா் சுகபுத்ரா ஆய்வு செய்தாா்.

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