சிவகாசி அருகே உரிய அனுமதியின்றி பட்டாசுகளை பதுக்கிவைத்திருந்தவரைப் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகாசி-சாத்தூா் சாலையில் உள்ள ரத்தினம் நகா் பகுதியில் சிவகாசி சாா் - ஆட்சியா் முகமது இா்பான் தலைமையில் வருவாய்த் துறையினா் பட்டாசுக் கடைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அப்போது அங்கு ஒரு பட்டாசுக் கடை அருகே தகர செட்டில் எவ்வித அனுமதியுமின்றி 19 பண்டல்கள் கொண்ட பட்டாசுகள் இருந்தது தெரிய வந்தது. விசாரணையில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சூரிய பிரகாஷ் (43) பட்டாசு பண்டல்களை பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து நாரணாபுரம் கிராமநிா்வாக அலுவலா் சங்கிலிபிரபு அளித்த புகாரின் பேரில், சிவகாசி கிழக்குப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சூரியபிரகாஷைக் கைது செய்து அவரிடமிருந்த பட்டாசு பண்டல்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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