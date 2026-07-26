தெருவோர வியாபாரிகள் நகராட்சியின் அனுமதி பெறவேண்டும்: ஆணையா்

தெருவோர வியாபாரிகள் அனைவரும் நகராட்சியின் அனுமதி பெறவேண்டும் என ஆணையா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து காரைக்கால் நகராட்சி ஆணையா் மற்றும் திட்ட அதிகாரி எஸ். சுபாஷ் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :
காரைக்கால் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வியாபாரம் செய்யும் அனைத்து தெருவோர வியாபாரிகளும் காரைக்கால் நகராட்சியின் அனுமதி பெற்ற பின்னரே வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யும் அனைத்து தெருவோர வியாபாரிகளும் உணவுப் பாதுகாப்பு (எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ) உரிமம் பெற்ற பின்னரே வியாபாரம் செய்ய வேண்டும். உணவுப் பாதுகாப்பு உரிமம் இல்லாமல் வியாபாரம் செய்யும்பட்சத்தில், அவா்களது தள்ளுவண்டி கடைகள் நகராட்சியின் மூலம் பறிமுதல் செய்யப்படும். அவா்களுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் விற்பனை சான்றிதழ் வழங்க இயலாது.
தள்ளுவண்டிகளில் வியாபாரம் செய்யும் அனைத்து தெருவோர வியாபாரிகளும் நிரந்தர கூரை அல்லது ஷெட் போன்ற எந்தவொரு கட்டமைப்புகளையும் அமைக்கக்கூடாது.
பயன்பாட்டில் இல்லாத தள்ளுவண்டி கடைகளை அப்புறப்படுத்துமாறும் சம்பந்தப்பட்ட தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு பலமுறை அறிவுறுத்தப்பட்டும் இதுவரை அப்புறப்படுத்தப்படாமல் உள்ளது தெரியவருகிறது.
அவ்வாறு உள்ள கடைகள் அகற்றப்படாமல் இருக்கும்பட்சத்தில் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி காரைக்கால் நகராட்சியின் மூலம் உடனடியாக அகற்றப்படும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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