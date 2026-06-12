Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
காரைக்கால்

காரைக்காலில் இன்று ஜிப்மா் முகாம்

காரைக்காலில் ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவா்கள் பங்கேற்கும் முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.

News image

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனை - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்காலில் ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவா்கள் பங்கேற்கும் முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் இருந்து சிறப்பு மருத்துவா்கள் குழுவினா் மாதம் 2 சனிக்கிழமைகளில் காரைக்கால் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு வந்து சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனைகள் அளிக்கின்றனா்.

நிகழ்வாரம் 13-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 10 முதல் பகல் 12 மணி வரை நடைபெறக்கூடிய முகாமில், புற்றுநோய் சம்பந்தமான சிறப்பு மருத்துவா்கள் குழு பங்கேற்கிறது. பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

ஜிப்மரில் 15 கிலோ புற்றுநோய் கட்டி அகற்றம்

ஜிப்மரில் 15 கிலோ புற்றுநோய் கட்டி அகற்றம்

முதியோா் இல்லத்தில் மருத்துவ முகாம்

முதியோா் இல்லத்தில் மருத்துவ முகாம்

காரைக்காலுக்கு இன்று ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவா்கள் வருகை

காரைக்காலுக்கு இன்று ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவா்கள் வருகை

காரைக்காலில் இன்று ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

காரைக்காலில் இன்று ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy