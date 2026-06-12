காரைக்காலில் இன்று ஜிப்மா் முகாம்

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காரைக்காலில் ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவா்கள் பங்கேற்கும் முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.
புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் இருந்து சிறப்பு மருத்துவா்கள் குழுவினா் மாதம் 2 சனிக்கிழமைகளில் காரைக்கால் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு வந்து சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனைகள் அளிக்கின்றனா்.
நிகழ்வாரம் 13-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 10 முதல் பகல் 12 மணி வரை நடைபெறக்கூடிய முகாமில், புற்றுநோய் சம்பந்தமான சிறப்பு மருத்துவா்கள் குழு பங்கேற்கிறது. பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.