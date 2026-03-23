Dinamani
கேரள பாஜக முத்திரையுடன் வெளியான தேர்தல் ஆணைய பத்திரம்: தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்கேரள தேர்தல்: மொத்தம் 1,202 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்!இரட்டை இலக்கத் தொகுதிகள் + ஒரு மாநிலங்களவை இடம்! விசிக உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் - திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடுதொகுதிகள் எத்தனை? நாளை (மார்ச் 24) மாலை 4 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்! கேரள பேரவைத் தேர்தலில் 85% வாக்குப்பதிவு இலக்கு! - தேர்தல் ஆணையம்போர்ப் பதற்றம் : ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலிருந்து கொனேரு ஹம்பி விலகல்!போர் நிறுத்தம் குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை : ஈரான்போர் நிறுத்தம் : இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை! ரூ. 5,360 ஏற்றம்!மேற்காசியாவில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் விவரம்: வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியீடு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: 9 பேரும் குற்றவாளிகள்!
/
காரைக்கால்

காரைக்காலில் இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்த வேட்பாளா்கள்

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :23 மார்ச் 2026, 6:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்கால் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் இறுதி நாளான திங்கள்கிழமை அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்தனா். இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்தனா்.

புதுவை சட்டப்பேரவைக்கு வருகிற ஏப்.9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தோ்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் மாா்ச் 16-ஆம் தேதி தொடங்கி திங்கள்கிழமை நிறைவு பெற்றது. வேட்பு மனு பரிசீலனை செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 24) நடைபெறுகிறது. 26-ஆம் தேதி வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி நாளாகும்.

புதுவையில்கூட்டணிக் கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீட்டில் கடைசி வரை இழுபறி நீடித்த நிலையில், வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு இறுதி நாளான திங்கள்கிழமை காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் அரசியல் கட்சிகளைச் சோ்ந்த பெரும்பாலான வேட்பாளா்கள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்தனா்.

திமுக சாா்பில் காரைக்கால் தெற்கு தொகுதியில் ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் எம்எல்ஏ, நிரவி - திருப்பட்டினம் தொகுதியில் எம். நாக தியாகராஜன் எம்எல்ஏ, காங்கிரஸ் சாா்பில் காரைக்கால் தெற்கு தொகுதியில் ஏ.வி.எஸ்.சக்திவேல் பிரபு, காரைக்கால் வடக்கு தொகுதியில் ஏ.எம்.ரஞ்சித், நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதியில் எம்.கே.குமாா், நெடுங்காடு தொகுதியில் மருத்துவா் என்.கலையரசி, பாஜக சாா்பில் திருநள்ளாறு தொகுதியில் ஜி.என்.எஸ்.ராஜசேகரன் எம்எல்ஏ, காரைக்கால் தெற்கு தொகுதியில் எம்.அருள்முருகன், நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதியில் டி.கே.எஸ்.எம்.மீனாட்சிசுந்தரம் ஆகியோா் மனு தாக்கல் செய்தனா்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சாா்பில் காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினா் கே.ஏ.யு.அசனா, காரைக்கால் வடக்குத் தொகுதியில் வெங்கடேஷ், நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதியில் வழக்குரைஞா் கணேஷ், நெடுங்காடு தொகுதியில் காமராஜ், திருநள்ளாறு தொகுதியில் ராஜா முகமது, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் நெடுங்காடு தொகுதியில் விக்னேஷ், காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் மரிஅந்துவான் ஆகியோா் மனு தாக்கல் செய்தனா். மேலும் 5 தொகுதிகளிலும் 8-க்கும் மேற்பட்ட சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்தனா்.

மனு தாக்கல் இறுதி நாளில் அதிகமான வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், மனு தாக்கலுக்கான நேரம் பிற்பகல் 3 மணிக்கு நிறைவடைந்த நிலையில், அதற்கு முன்பாக வந்த வேட்பாளா்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு, இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
வீடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
வீடியோக்கள்

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026