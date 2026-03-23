காரைக்காலில் இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்த வேட்பாளா்கள்
காரைக்கால் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் இறுதி நாளான திங்கள்கிழமை அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்தனா். இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்தனா்.
புதுவை சட்டப்பேரவைக்கு வருகிற ஏப்.9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தோ்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் மாா்ச் 16-ஆம் தேதி தொடங்கி திங்கள்கிழமை நிறைவு பெற்றது. வேட்பு மனு பரிசீலனை செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 24) நடைபெறுகிறது. 26-ஆம் தேதி வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி நாளாகும்.
புதுவையில்கூட்டணிக் கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீட்டில் கடைசி வரை இழுபறி நீடித்த நிலையில், வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு இறுதி நாளான திங்கள்கிழமை காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் அரசியல் கட்சிகளைச் சோ்ந்த பெரும்பாலான வேட்பாளா்கள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்தனா்.
திமுக சாா்பில் காரைக்கால் தெற்கு தொகுதியில் ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் எம்எல்ஏ, நிரவி - திருப்பட்டினம் தொகுதியில் எம். நாக தியாகராஜன் எம்எல்ஏ, காங்கிரஸ் சாா்பில் காரைக்கால் தெற்கு தொகுதியில் ஏ.வி.எஸ்.சக்திவேல் பிரபு, காரைக்கால் வடக்கு தொகுதியில் ஏ.எம்.ரஞ்சித், நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதியில் எம்.கே.குமாா், நெடுங்காடு தொகுதியில் மருத்துவா் என்.கலையரசி, பாஜக சாா்பில் திருநள்ளாறு தொகுதியில் ஜி.என்.எஸ்.ராஜசேகரன் எம்எல்ஏ, காரைக்கால் தெற்கு தொகுதியில் எம்.அருள்முருகன், நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதியில் டி.கே.எஸ்.எம்.மீனாட்சிசுந்தரம் ஆகியோா் மனு தாக்கல் செய்தனா்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சாா்பில் காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினா் கே.ஏ.யு.அசனா, காரைக்கால் வடக்குத் தொகுதியில் வெங்கடேஷ், நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதியில் வழக்குரைஞா் கணேஷ், நெடுங்காடு தொகுதியில் காமராஜ், திருநள்ளாறு தொகுதியில் ராஜா முகமது, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் நெடுங்காடு தொகுதியில் விக்னேஷ், காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் மரிஅந்துவான் ஆகியோா் மனு தாக்கல் செய்தனா். மேலும் 5 தொகுதிகளிலும் 8-க்கும் மேற்பட்ட சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்தனா்.
மனு தாக்கல் இறுதி நாளில் அதிகமான வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், மனு தாக்கலுக்கான நேரம் பிற்பகல் 3 மணிக்கு நிறைவடைந்த நிலையில், அதற்கு முன்பாக வந்த வேட்பாளா்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு, இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
