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மயிலாடுதுறை

முத்துமாரியம்மன்கோயில் தீமிதி திருவிழா: உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்க வலியுறுத்தல்

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தீமிதி திருவிழா - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 2:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீா்காழி அருகேயுள்ள மாதானம் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் நடைபெறவுள்ள தீமிதி திருவிழாவுக்கு உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடைபெறும் தீமிதி திருவிழாவில் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் காப்பு கட்டி தீமிதிப்பா். நிகழாண்டு விழா ஆக.14-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. ஆடிக்கடை வெள்ளியில் சீா்காழி மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பாா்கள்.

இந்நிலையில், கடந்த காலங்களில் மாதானம் ஆடி கடை வெள்ளி திமிதி உற்சவத்திற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் உள்ளூா் விடுமுறை அளித்துள்ளது. இதை பின்பற்றி, விழா நாளில் உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என பக்தா்கள், பொதுமக்கள், கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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