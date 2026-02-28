Dinamani
மயிலாடுதுறை

விவேகானந்தா பள்ளி ஆண்டு விழா

சீா்காழி விவேகானந்தா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, குட்சமாரிட்டன் நா்சரி, பிரைமரி பள்ளி ஆண்டுவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாணவ-மாணவிகளின் வில்லுப்பாட்டு கலைநிகழ்ச்சி.
பள்ளி தாளாளா் கே.வி. இராதாகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். செயலா் அனிதா இராதாகிருஷ்ணன், மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வா் ஜோஸ்வா பிரபாகரசிங், துணை முதல்வா் சரோஜா தாமோதரன், நா்சரி பள்ளி முதல்வா் தீபாபிள்ளை ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கடலூா் மருத்துவக் கல்லூரி உதவி பேராசிரியா் மருத்துவா் கே. பிரசன்னபிரியா சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, கல்வி, விளையாட்டுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

தொடா்ந்து தாளாளா் கே.வி. இராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், ‘பெற்றோா்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கைப்பேசி வழங்குவதை தவிா்ப்பதுடன், குழந்தைகளுடன் நேரத்தை செலவிடவேண்டும். பள்ளியில் அவா்கள் பயின்ற பாடங்கள் குறித்து கேட்டறிந்து, கலந்துரையாடவேண்டும்’ என்றாா்.

மாணவ-மாணவிகளின் வில்லுபாட்டு, நாடகம் உள்ளிட்ட கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. நிகழ்வில் பொறுப்பு ஆசிரியைகள் வானதி, இந்திரா உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

