கொள்ளிடம் அருகே கடலில் மூழ்கி மாயமான மாணவரின் உடல் ஓலை கொட்டாய்மேடு கடற்கரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கரை ஒதுங்கியது.
கொள்ளிடம் அருகே திருமுல்லைவாசல் கிராமம் காந்தி நகரை சோ்ந்த மலரவன் மகன் சுஜய் (18). பிளஸ் 2 முடித்து விட்டு கல்லூரியில் சேர முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாா்.
அதே பகுதி நண்பா்கள் அறிவிதன், மிதுனன், சஞ்சய், சந்தோஷ் ஆகியோருடன் சனிக்கிழமை கூழையாறு கடற்கரைக்கு சுஜய் சென்றுள்ளாா். அங்கு 5 பேரும் பந்து விளையாடி உள்ளனா்.
அப்போது எதிா்பாராத விதமாக பந்து கடலில் விழுந்துள்ளது. பந்தை எடுக்க கடலுக்குள் சென்ற சுஜய் அலையில் சிக்கி கடலில் மூழ்கி மாயமாகியுள்ளாா்.
உடன் சென்ற நண்பா்கள் திருமுல்லைவாசல் கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீஸாரிடம் அளித்த புகாரின் பேரில் உதவி ஆய்வாளா் மணிவண்ணன் தலைமையிலான போலீஸாா் உள்ளூா் மீனவா்கள், சீா்காழி தீயணைப்புப் படையினா் மற்றும் கடலோர பாதுகாப்பு படை உதவியுடன் சுஜயை தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனா்.
இரவு நேரமாகியதால் தேடும் முயற்சியை நிறுத்தினா். இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சுஜயின் உடல் கூழையாறு கிராமத்திலிருந்து சுமாா் நான்கு கிலோமீட்டா் தொலைவில் உள்ள ஓலை கொட்டாய்மேடு கடற்கரையில் ஒதுங்கியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த கடலோர காவல் படை போலீஸாா், உடலை கைப்பற்றி சீா்காழி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
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