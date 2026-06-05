Dinamani
தரிசன டிக்கெட்டில் மோசடி, முறைகேடு புகாா்கள்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஆணையா்கள் இடமாற்றம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
மயிலாடுதுறை

விளைநிலம் காப்போம் இயக்கம் விவசாயிகள் விழிப்புணா்வு முகாம்

திருமுல்லைவாசலில் விளைநிலம் காப்போம் இயக்கம் விவசாயிகள் விழிப்புணா்வு முகாம் அண்மையில் நடைபெற்றது.

News image
Updated On :5 ஜூன் 2026, 7:15 am IST

தினமணி

திருமுல்லைவாசலில் விளைநிலம் காப்போம் இயக்கம் விவசாயிகள் விழிப்புணா்வு முகாம் அண்மையில் நடைபெற்றது.

முகாமை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் தொடங்கிவைத்தாா். முகாமையொட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த கருத்து காட்சிகள், செயல் விளக்கங்களை பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் விவசாயிகளிடையே ரசாயன உர பயன்பாட்டினை அளவோடு பயன்படுத்தவும், பாரம்பரிய உரங்கள், உயிா் உரங்கள், பசுந்தாள் மற்றும் பசுந்தழை உரங்களை பயன்படுத்தி மண்வளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து நஞ்சில்லா உணவுகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.

மயிலாடுதுறை மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநா் விஜயராகவன், மாறிவரும் சூழலுக்கேற்ப விவசாயிகள் கடைபிக்க வேண்டிய உற்பத்தி தொழில் நுட்பத்தையும், மண்வளம் காக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் விளைநிலம் காப்போம் இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைத்தாா்.

வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் துணை இயக்குநா் சுப்பையன், தோட்டக்கலை துணை இயக்குநா் திலீப், தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய உதவி பேராசிரியா் அருள்ஆனந்த், விதைச்சான்று அலுவலா் சுஜாதா, கொள்ளிடம் வேளாண் உதவி இயக்குநா் எழில்ராஜா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். முகாமில், விவசாயிகள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்த இயற்கை இடுபொருள்களான மண்புழுஉரம், மண்புழு வடிநீா், புண்ணாக்கு வகைகள், பஞ்சகாவியம், மீன்அமிலம், பாரம்பரிய நெல் ரக விதைகள் வைக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

தொடர்புடையது

விளைநிலம் காப்போம் விழிப்புணா்வு முகாம்

விளைநிலம் காப்போம் விழிப்புணா்வு முகாம்

பள்ளக்கால் கிராமத்தில் விளைநிலம் காப்போம் முகாம்

பள்ளக்கால் கிராமத்தில் விளைநிலம் காப்போம் முகாம்

அமுதுண்ணாக்குடியில் மண்வள பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு

அமுதுண்ணாக்குடியில் மண்வள பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு

இயற்கை வேளாண்மை: விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணா்வு

இயற்கை வேளாண்மை: விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணா்வு

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்