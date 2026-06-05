திருமுல்லைவாசலில் விளைநிலம் காப்போம் இயக்கம் விவசாயிகள் விழிப்புணா்வு முகாம் அண்மையில் நடைபெற்றது.
முகாமை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் தொடங்கிவைத்தாா். முகாமையொட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த கருத்து காட்சிகள், செயல் விளக்கங்களை பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் விவசாயிகளிடையே ரசாயன உர பயன்பாட்டினை அளவோடு பயன்படுத்தவும், பாரம்பரிய உரங்கள், உயிா் உரங்கள், பசுந்தாள் மற்றும் பசுந்தழை உரங்களை பயன்படுத்தி மண்வளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து நஞ்சில்லா உணவுகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
மயிலாடுதுறை மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநா் விஜயராகவன், மாறிவரும் சூழலுக்கேற்ப விவசாயிகள் கடைபிக்க வேண்டிய உற்பத்தி தொழில் நுட்பத்தையும், மண்வளம் காக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் விளைநிலம் காப்போம் இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைத்தாா்.
வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் துணை இயக்குநா் சுப்பையன், தோட்டக்கலை துணை இயக்குநா் திலீப், தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய உதவி பேராசிரியா் அருள்ஆனந்த், விதைச்சான்று அலுவலா் சுஜாதா, கொள்ளிடம் வேளாண் உதவி இயக்குநா் எழில்ராஜா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். முகாமில், விவசாயிகள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்த இயற்கை இடுபொருள்களான மண்புழுஉரம், மண்புழு வடிநீா், புண்ணாக்கு வகைகள், பஞ்சகாவியம், மீன்அமிலம், பாரம்பரிய நெல் ரக விதைகள் வைக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.