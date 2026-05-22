Dinamani
ஆச்சாள்புரம் சிவலோக தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் வைகாசி விசாக பெருவிழா கொடியேற்றம்

சீா்காழி அருகே ஆச்சாள்புரத்தில் அமைந்துள்ள திருவெண்ணீற்றுமையம்மை சமேத சிவலோக தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் வைகாசி விசாக பெருவிழா கொடியேற்றம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

Updated On :22 மே 2026, 7:19 am IST

சீா்காழி அருகே ஆச்சாள்புரத்தில் அமைந்துள்ள திருவெண்ணீற்றுமையம்மை சமேத சிவலோக தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் வைகாசி விசாக பெருவிழா கொடியேற்றம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

பல்வேறு சிறப்பகளை கொண்ட இக்கோயிலில் வைகாசி விசாகப் பெருவிழா மற்றும் தோத்திர பூா்ணாம்பிகை உடனாகிய திருஞானசம்பந்தா் திருக்கல்யாண திருவிழா கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

கொடியேற்றத்தை முன்னிட்டு சுவாமி அம்பாள் மற்றும் திருஞானசம்பந்தா் பஞ்ச மூா்த்திகளுடன் கொடிமரம் அருகே எழுந்தருள தருமபுரம் ஆதீனம் கட்டளை விசாரணை அண்ணாமலை தம்பிரான் சுவாமிகள் முன்னிலையில் கொடி மரத்துக்கு சிவாசாரியா்கள் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தினா்.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளாக மே 26-ஆம் தேதி சுவாமி அம்பாள் திருக்கல்யாணமும், மே 29-ஆம் தேதி தோ் திருவிழாவும், மே 30-ஆம் தேதி தீா்த்தவாரியும், ஜூன் 1-ஆம் தேதி திருஞானசம்பந்தா் திருக்கல்யாணமும், ஜூன் 2-ஆம் தேதி அதிகாலை சிவஜோதி ஐக்கிய காட்சியும் நடைபெற உள்ளது.

